CARLINHOS ORTEGA é um dos maiores comunicadores de entretenimento da região

Carlinhos Ortega é um dos maiores nomes do entretenimento regional, consolidando-se como um verdadeiro ícone nas redes e no rádio.

Apresentador na Band FM Junqueirópolis há 8 anos, ele comanda o programa “Fofocando” ao lado do locutor Leandro Ramos, levando aos ouvintes uma dose diária de bom humor e as fofocas mais quentes da região.

O carisma de Carlinhos não se limita às ondas do rádio. Ele também é o responsável pelo popular “Blog do Carlinhos Ortega”, que registra mais de 200 mil acessos mensais.

Com notícias exclusivas e cobertura dos principais eventos locais e regionais, o blog tornou-se um ponto de referência para quem quer saber tudo o que acontece no mundo das celebridades e nos bastidores dos grandes acontecimentos.

Carlinhos entrevista artistas e público nos eventos em que a Band FM Junqueirópolis tem cobertura.

Com o sucesso crescente, Carlinhos Ortega expressa gratidão por todas as oportunidades que surgiram ao longo de sua jornada e deixa claro que ainda há muito a realizar.

Em suas palavras, em conversa com a reportagem do jornal Folha Regional e portal Folha Regional NET, Carlinhos Ortega afirmou que “o sonho ainda vai muito além”, prometendo novidades e muita energia para continuar entre os grandes comunicadores da região, inclusive com novidades para 2025. Aguardem!