Energisa abre oportunidade para eletricista em Osvaldo Cruz

Está aberto o processo seletivo da Energisa Sul-Sudeste para contratação de eletricista de distribuição comercial para atuar no município de Osvaldo Cruz. A oportunidade está aberta para homens e mulheres acima de 18 anos, inclusive pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Os interessados devem cadastrar o currículo até o dia 8 de novembro, exclusivamente no Portal de Carreiras da Energisa, preenchendo todas as informações requeridas para a função.

Entre os requisitos para concorrer à vaga é necessário ter ensino médio completo; curso de eletricista de redes de distribuição (mínimo de 160h); cursos de NR 35, NR 10 e NR 10 – Módulo Complementar, além de carteira de habilitação categoria “B”.

De acordo com a analista de recrutamento e seleção da Energisa Sul-Sudeste, Bruna Martins da Silva Alves de Souza , aos colaboradores a empresa oferece salário compatível e vários benefícios como vale-alimentação e/ou refeição, plano de saúde e odontológico para o colaborador e sua família.

“Além desses benefícios citados, aos seus colaboradores da Energisa têm direito a seguro de vida, previdência privada, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), auxílio-creche, programas de qualidade de vida e parceria com o Gympass, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil”, complementa.

A analista reforça que a distribuidora está em busca de pessoas que desejam se desenvolver profissionalmente e contribuir para o bom atendimento dos clientes, sem distinção de gênero, deficiência, raça, religião, orientação sexual ou qualquer outra característica.

Vale ressaltar que os eletricistas de distribuição da Energisa desempenham uma importante função dentro da companhia. Entre as atividades que fazem parte do dia a dia desses profissionais estão as atividades comerciais/técnicas-operacionais, emergenciais e programadas nas redes e linhas de distribuição de energia.

Se interessou pela vaga ou conhece alguém que queria fazer parte desse time? Acesse o link grupoenergisa.gupy.io, selecione o município de Osvaldo Cruz e cadastre o currículo. Neste portal você também pode acompanhar outras vagas disponíveis no Grupo Energisa.