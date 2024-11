Associação Comercial de Pacaembu conta com novo presidente

O empresário Rogério Aparecido Domingos dos Santos é o novo presidente da ACIP (Associação Comercial e Industrial de Pacaembu).

A diretoria ainda conta com os seguintes membros: José Luis Tino – vice-presidente; Alvaro Ricardo S. Magalhães – 1º tesoureiro, Sergio Nagano – 2º tesoureiro, Wilson Pereira da Silva – 1º secretário e Roberto Ribamar Valezi – 2º secretário.

A formação desta diretoria que dará total respaldo e apoio ao novo presidente, deverá permanecer para o próximo biênio 2024 a 2025.

De acordo com o estatuto, a diretoria é a responsável por se reunir, diariamente, semanalmente ou mensalmente, para tomar decisões importantes e definir estratégias de atuação do comércio pacaembuense.

Somando cerca de 60 associados, Rogério Domingos, assume a presidência da ACIP tendo como meta o desenvolvimento do comércio e crescimento de Pacaembu.

“Estamos abertos a receber opiniões e sugestões de todos os comerciantes do município para que possamos realizar com destreza e ativismo, a mim confiado neste biênio”, conclui com o novo presidente Rogério.

(Fonte e foto: O Pacaembuense )