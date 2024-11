IRAPURU: Campanha “Outubro Rosa” realiza diversas ações

A Diretoria Municipal de Saúde, em parceria com a rede de atendimento local, realizou diversas ações sobre o “Outubro Rosa”

A campanha teve como foco conscientizar a população sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, promovendo atividades de apoio e cuidado à saúde da mulher.

Entre as ações, foi realizado um dia especial dedicado à saúde da mulher, promovendo a prevenção e o cuidado, onde as mulheres puderam realizar coleta de Papanicolau, atualizar a caderneta de vacinação e fazer testes rápidos, entre outros serviços essenciais.

Além disso, contou com uma ação muito especial: o Projeto Solidariedade em Fios, que contou com cortes de cabelo solidários em parceria com o representante da Aneethun, Eduardo Ribeiro, e a cabeleireira Patrícia Novais, voluntária na ação.

Também foi realizada uma tarde repleta de alegria e conscientização, com a Diretoria de Saúde, Esporte e o Cras que se uniram para realizar o Bingo Rosa na sede do EMULTI.

E no dia 31 (quinta-feira) ocorreu em parceria com a Secretaria Municipal de Educação uma passeata com alunos pelo centro de Irapuru, marcando o encerramento das ações da Campanha “Outubro Rosa” deste ano na cidade.

“O engajamento da comunidade e o comprometimento dos profissionais foram fundamentais para o sucesso dessa campanha”, afirmou a equipe de Saúde Municipal.