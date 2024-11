FLÓRIDA: Praça começa receber decoração de Natal

O clima festivo de final de ano já começa a ganhar a praça central de Flórida Paulista. A Prefeitura Municipal, por meio do setor de Obras iniciou a instalação da decoração natalina em vários pontos da praça Gerson Veronezi Ferracini.

Os trabalhos de instalação de microlâmpadas e adereços natalinos já estão sendo implantados na praça.

As entradas de acesso à praça também estão recebendo várias cascatas de luzes de LED, a exemplo do que aconteceu no ano passado, que chamou atenção da comunidade e visitantes.

A expectativa é que a prefeitura anuncie a programação e data de inauguração da decoração de Natal na próxima semana.

Mais uma vez a decoração de Natal na praça está sendo realizada pela Prefeitura Municipal em parceria com o Fundo Social Municipal.

De acordo ainda com informações, a exemplo dos anos anteriores os enfeites natalinos serão concentrados na praça central e não tem previsão de instalação no centro comercial.