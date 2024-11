LUCÉLIA: Sindicato Rural está com inscrições abertas para vários cursos para o mês de novembro

O Sindicato Rural de Lucélia está com inscrições abertas para diversos cursos de qualificação profissional para o mês de novembro.

Os cursos serão realizados através da parceria Sindicato Rural de Lucélia e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp).

Confira os cursos que serão realizados:

– Curso básico de informática que acontecerá no mês de novembro, com vagas limitadas. O curso que é um grande sucesso e aprovado pelos participantes tem vagas limitadas, devendo ser realizado no horário das 19h00 às 21h00, sendo que para se inscrever a idade mínima é ter 16 anos.

– Curso eletricista – instalações e acionamentos de motores elétricos (baixa tensão), que será realizado no período de 5 a 14 de novembro no período das 8h00 às 17h00, sendo uma oportunidade para vaga de emprego ou de renda extra, com vagas limitadas.

– Curso de orquídea que será realizado nos dias 5 e 6 de novembro, no horário das 8h00 às 17h00. O participante aprenderá a cultivar esta planta maravilhosa em apenas dois dias.

– Curso de operação e manutenção de tratores agrícolas, no período de 18 a 22 de novembro, das 8h00 às 17h00. Com vagas limitadas, o curso é um dos mais procurados e que garante maior facilidade de entrada no mercado de trabalho.

Todos os cursos são presenciais e terá certificado, sendo que os interessados devem se inscrever diretamente no Sindicato Rural de Lucélia.

De acordo ainda com o Sindicato Rural, os cursos são inteiramente gratuitos e com vagas limitadas.