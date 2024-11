Documentários vão resgatar história do futebol e de Flórida Paulista

Os jornalistas Rafael Massarotte e Diego Fernandes, da Folha Regional, estão produzindo documentários que prometem reviver a história do futebol da Flórida Paulista e celebrar as memórias da “Cidade Amizade”.

Em fase de coleta de imagens e edição, o projeto busca criar um registro audiovisual rico e nostálgico, que traga ao público e às novas gerações a importância cultural e histórica.

Esses documentários terão foco especial nas unidades escolares de Flórida Paulista, proporcionando aos alunos uma visão sobre o desenvolvimento da cidade e o papel do esporte em sua história.

A apresentação será realizada em breve, com ampla divulgação para garantir que toda a população possa participar, contando inclusive com exibições abertas ao público.

O projeto é financiado com recursos da Lei Paulo Gustavo e conta com o apoio da Prefeitura da Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. A iniciativa reforça o compromisso com a preservação do patrimônio cultural e com a valorização das tradições locais, mantendo viva a história local.