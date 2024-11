LUCÉLIA: Lions Clube promove “Jantar Sertanejo”

No próximo dia 9 de novembro, o Lions Clube de Lucélia realiza o esperado “Jantar Sertanejo”, um evento imperdível para quem aprecia boa música, comida típica e muita diversão.

Com ingressos a R$ 90,00, o jantar promete um ambiente festivo com o melhor do sertanejo. A atração musical da noite será do talentoso cantor Beto Munhoz, que embalará o público com grandes sucessos do gênero.

A gastronomia será outro destaque, com um delicioso porco no rolete acompanhado de churrasco completo.

Além de proporcionar uma experiência inesquecível, o evento é uma oportunidade para se divertir com amigos e familiares em um ambiente acolhedor. Toda a comunidade está convidada a participar dessa celebração única, que também apoia as causas sociais do Lions Clube.