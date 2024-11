Funcionário de prefeitura fica ferido em grave acidente na SP-294

Uma caminhonete da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Bastos se envolveu em um grave acidente na SP-294, próximo ao trevo de Quintana.

O motorista perdeu o controle do veículo, que rodou na pista e foi atingido por um caminhão carregado com amendoim, o que acabou colidindo com uma barreira metálica.

O condutor da caminhonete, um servidor público de 55 anos, teve ferimentos graves e foi transportado para a Santa Casa de Pompeia. Já o motorista do caminhão saiu de ileso.

As causas do acidente vão ser apuradas.