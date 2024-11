JUNQUEIRÓPOLIS: Governo do Estado libera verba de R$ 500 mil para a Santa Casa

CLIQUE AQUI E ENTRE NO GRUPO DE NOTÍCIAS

A Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis foi beneficiada com uma importante verba no valor de R$ 500 mil, aprovado pelo Governo do Estado.

De acordo com informações do site e jornal Folha Regional NET, a importante verba foi liberada pelo governador Tarcísio de Freitas a pedido do deputado estadual Mauro Bragato.

A verba, proveniente de uma emenda de autoria do parlamentar, tem como objetivo fortalecer a saúde pública da cidade, possibilitando a aquisição de materiais de consumo e serviços essenciais para o hospital.

Com essa iniciativa, o deputado Mauro Bragato reafirma seu compromisso com o município de Junqueirópolis e destaca a importância de proporcionar um atendimento de qualidade aos moradores. Ele enfatiza que a aplicação rápida e eficaz dos recursos é fundamental para que a população seja diretamente beneficiada, contribuindo para uma melhoria significativa na infraestrutura e nos serviços da Santa Casa.

Esse investimento reforça o apoio também do Governo do Estado ao setor de saúde e sua preocupação em atender as necessidades da população local, promovendo um acesso mais eficiente aos serviços de saúde em Junqueirópolis.