LUCÉLIA: Vereador reeleito Willian do Foto concede entrevista a TV Folha Regional

Eleito para mais um mandato como vereador de Lucélia, Willian Viana, conhecido popularmente como Willian do Foto concedeu uma entrevista à TV Folha Regional, onde reafirmou seu compromisso em promover o bem-estar da população.

Em sua fala, destacou que sua missão é continuar buscando conquistas que melhorem a qualidade de vida dos cidadãos lucelienses.

Willian ressaltou a importância do trabalho em união com o Executivo Municipal para que as demandas da população sejam atendidas de forma eficaz. “A colaboração e entrosamento entre o Legislativo e o Executivo é fundamental para que possamos transformar nossos projetos em realidade e atender às necessidades da comunidade”, afirmou.

O vereador também compartilhou detalhes de sua recente viagem a Brasília, onde, ao lado da prefeita Tati Guilhermino, pleiteou verbas para diversas áreas para Lucélia.

“Estivemos em busca de recursos que possam ser aplicados em projetos que vão beneficiar diretamente a população. Temos certeza de que essas demandas serão atendidas em breve”, explicou.

Por fim, Willian do Foto agradeceu os votos e a confiança que recebeu da população luceliense, enfatizando que este novo mandato será uma oportunidade para intensificar seu trabalho em prol de Lucélia.

“Estou aqui para servir e continuar lutando por cada um de vocês. Juntos, faremos de Lucélia um lugar ainda melhor para viver”, concluiu.

A entrevista na íntegra pode ser conferida no portal e redes sociais do Folha Regional NET.