FLÓRIDA: Fróio afirma que transição de governo está sendo iniciada

O prefeito Wilson Fróio Júnior, informou que a transição de governo para a próxima gestão administrativa que começa dia 1° de janeiro de 2025, já está sendo iniciada e que terá Dr. José Andriotti como prefeito e Tairo Ferrarezi como vice.

De acordo com Fróio a transição será feita de forma tranquila e que está colocando a equipe de governo à disposição para prestar as informações necessárias para a próxima administração.

Fróio informou a reportagem do jornal e site Folha Regional NET, que já oficiou os departamentos e secretarias da Prefeitura Municipal para que prepare e deixe a disposição toda a informação solicitada pela equipe nomeada pelo futuro prefeito.

Desta forma Fróio oficiou o seguinte para todos os secretários municipais:

Dado início ao processo de transição democrática para um novo governo, sabemos o quanto é fundamental que todas as secretarias e seus respectivos departamentos estejam preparados para garantir uma passagem de responsabilidades eficiente e transparente.

Este momento é crucial para assegurar a continuidade dos serviços prestados à população e a manutenção da integridade administrativa; e para que isso ocorra da melhor maneira possível, devemos nos organizar e nos empenhar com nossas equipes.

Houve um requerimento com solicitação de informações e documentos realizado pela equipe de transição que está sendo entregue para cada um de vocês, e para que possamos compilar as informações e apresentá-las de forma organizada ao novo governo, peço a gentileza, que as devidas solicitações sejam entregues dentro do prazo estipulado, mas além disso, que possamos apresentar um ambiente de trabalho organizado.

Por fim, como forma de demonstrarmos nosso compromisso e responsabilidade com a Administração Pública, encaminho algumas instruções e recomendações.

REVISÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS: Solicito que cada secretaria faça uma revisão detalhada dos processos em andamento, projetos em execução e documentos relevantes.

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS: Cada secretário deve elaborar um relatório resumido destacando as principais atividades de suas secretarias, setores pertencentes a pasta, conquistas, desafios enfrentados durante sua gestão, bem como indicação de patrimônios a que faz jus.

Esses relatórios serão fundamentais!

Transparência e Comunicação:

É essencial que mantenhamos uma comunicação clara e transparente durante este período. Sugiro que organizem reuniões com suas equipes para discutir a transição, esclarecer quaisquer dúvidas, bem como realizar distribuição de tarefas, caso seja necessário.

Preparação para o Novo Governo:

Preparem-se para receber os novos gestores, oferecendo todo o suporte necessário para uma integração harmoniosa. Isso inclui a apresentação das equipes, sistemas e processos em funcionamento.

“Agradeço a colaboração de todos neste processo importante; a transição democrática é uma oportunidade valiosa para fortalecer nossa administração e reafirmar nosso compromisso com a população”, finalizou o prefeito Fróio.