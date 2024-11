PACAEMBU: Rotary Club realiza “Porco no Rolete” neste domingo

Neste domingo, dia 10 de novembro, a partir das 12h00, o Rotary Club de Pacaembu realizará o seu “1º Porco no Rolete”.

O evento ocorrerá ao lado do Ginásio de Esportes de Pacaembu e contará com um ambiente acolhedor e festivo para todos os participantes.

Os convites estão à venda e podem ser adquiridos diretamente com os membros do Rotary Club de Pacaembu no valor de R$ 70,00 (adultos) e R$ 35,00 (crianças). Um preço acessível para uma experiência culinária incrível, cujo cardápio foi pensado cuidadosamente para agradar a todos os paladares.

O suculento Porco no Rolete será o destaque da refeição, mas os convidados ainda poderão desfrutar de deliciosos acompanhamentos, como arroz, feijão gordo, torresmo, saladas verde e mista, alcatra, vinagrete, mandioca frita e molho vermelho.

A iniciativa do Rotary Club de Pacaembu não se resume apenas a proporcionar uma experiência gastronômica memorável, mas todo o valor arrecadado com a venda dos ingressos será direcionado para obras humanitárias do Clube em favor da comunidade pacaembuense.