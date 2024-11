LUCÉLIA: Vereador eleito Dida Enfermeiro concede entrevista a TV Folha Regional

Após disputar a primeira eleição e obter 329 votos, o enfermeiro Valdir Belarmino, popularmente conhecido como “Dida Enfermeiro” foi eleito para seu primeiro mandato como vereador de Lucélia. Ainda emocionado com a vitória, ele expressou gratidão: “Gratidão é a palavra que vem no meu coração agora. Agradeço aos amigos, irmãos, a igreja e toda a população de Lucélia pelo voto de confiança.”

Dida, que esteve nesta semana nos estúdios da TV Folha Regional no Studio em Adamantina para conceder uma entrevista, trabalha como enfermeiro na Santa Casa de Lucélia desde 1997 e, destacou os anseios da população em relação à saúde pública. Entre suas principais propostas, ele planeja melhorias no atendimento à saúde com foco em mais assistência à população carente, fornecimento adequado de medicamentos e cuidados amplos. “A saúde é o carro chefe que temos que dar assistência. A população necessita de medicamentos, cuidados e buscarei a melhoria da assistência domiciliar com a instalação de um PSF (Programa de Saúde da Família).

Além da saúde, Dida, que também atua como corretor de imóveis, enxerga o fortalecimento do comércio como uma de suas bandeiras de trabalho. Ele acredita que um comércio mais sólido contribui para o desenvolvimento da cidade e da criação de empregos.

Para ele, a nova composição da Câmara Municipal conta com excelentes pessoas, incluindo amigos de longa data, o que, segundo Dida, facilitará a condução de um mandato harmonioso e comprometido com a população de Lucélia. “Acredito que juntos faremos um bom mandato nos próximos quatro anos, sempre honrando os votos recebidos”, destacou.

Pensando no futuro, Dida manifestou a intenção de disputar a presidência da Câmara no segundo biênio de seu mandato, mas ressaltou que fará isso respeitando os demais vereadores e priorizando o diálogo e a decisão conjuntamente.