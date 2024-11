PACAEMBU: 3ª edição do EcoPedal conta com grande número de ciclistas

No último domingo, dia 3 de novembro, foi realizada a 3ª edição do EcoPedal, com a participação de dezenas de ciclistas de Pacaembu e de cidades vizinhas.

O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente em parceria com as secretarias de Saúde, Educação e Administração Municipal, contando com a participação dos grupos Pedal Riders Bike e Divas do Pedal de Pacaembu.

Na ocasião, os participantes percorreram aproximadamente 10 quilômetros pela zona rural da cidade, em contato com a natureza.

Como apoio, os ciclistas contaram com aferição de pressão, ponto de hidratação, escolta da Polícia Militar; acompanhamento de Ambulância e Caminhonete para suporte técnico, isso por todo o trajeto.

Teve medalhas para as crianças, sorteio de vários brindes, entre eles uma bicicleta novinha.

O EcoPedal reúne ciclistas de todas as idades, visando estimular a prática do ciclismo, além de promover o turismo ecológico, em um evento que une esporte, sustentabilidade e cooperação, sendo esta terceira edição considerada também um sucesso pela organização do evento.