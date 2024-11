Sucesso: Congressos Científicos da FAI são marcados por inovação, tecnologia, cultura e conhecimento

Com o tema “Inovação, tecnologia e revoluções científicas”, os Congressos Científicos do Centro Universitário de Adamantina foram sucesso absoluto em mais uma edição.

Repleto de novidades, o evento promovido pelas Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) e de Extensão (PROEXT) registrou quase 800 trabalhos de mais de 2 mil congressistas, agitando o Campus II nos dias 29 de outubro a 1º de novembro.

Quatro congressos ocorreram concomitantemente: o 18º Congresso de Iniciação Científica de nível universitário (XVIII CIC), o 17º Congresso de Iniciação Científica Júnior (XVII CIC Júnior), a 14ª edição do Congresso de Pesquisa Científica (XIV CPC) e o 1º CEC (Congresso de Extensão e Cultura).

A abertura teve show da banda de rock Aero Vinil e o relançamento da revista Omnia, publicação científica institucional que abrange quatro áreas: Humanas, Exatas, Saúde e Interdisciplinar, além da palestra sobre letramento de inteligência artificial, por Mariana Dain Ochs, coordenadora do programa EducaMídia e coautora do Guia de Educação Midiática.

Outra novidade foi a apresentação de trabalhos em painéis digitais pelos congressistas do CEC, CIC e CPC. Foram 15 totens com tecnologia touch e conectados à web espalhados por todo o bloco I, tornando o evento tecnológico e dinâmico, além de sustentável, já que reduz a necessidade de impressões de materiais, seja em papel ou em lona.

As apresentações orais também tiveram novo formato. Foram quatro salas silenciosas por noite, dispostas no anfiteatro, com 20 participantes ouvintes cada. Cada sala teve a indicação de uma cor (azul, verde, vermelha e roxa) e só escutou quem estava com fone de ouvido no canal referente àquela sala. Com a flexibilidade de poder migrar entre as salas, conforme o interesse, o ouvinte pôde escolher qual apresentação escutar apenas mudando o canal do fone. “O formato de palestras silenciosas é uma tendência nos principais congressos mundiais e nossos congressistas puderam vivenciar esta experiência aqui em nossa Instituição de Ensino” argumenta a Profa. Dra. Márcia Zilioli.

Outro destaque foi o lançamento de foguetes do 17º CIC Júnior, com a participação de 126 alunos de 12 escolas.

Todos os inscritos, nas diversas modalidades de trabalhos, receberão brindes (case para notebook e sacochilas) e os certificados de participação poderão ser emitidos diretamente pelo site do evento. Aos prêmios atribuídos aos três trabalhos mais bem colocados, por evento e área, serão atribuídos um smartwatch, uma “Alexa” (assistente virtual desenvolvida pela Amazon) e um fone de ouvido bluetooth, no dia 18/11 em uma cerimônia no Auditório Miguel Reale.