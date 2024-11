LUCÉLIA: CASA & BAMBU para decoração e construção

A Casa & Bambu, localizada estrategicamente nas margens da SP-294, km 588, em Lucélia, é referência na produção e venda de mudas de bambu, fornecendo soluções ecológicas e multifuncionais para os setores de construção civil, decoração e biomassa.

Sob a direção de Jonas Reis, que há 12 anos conduz o negócio com expertise e visão sustentável, a Casa & Bambu se destaca na região pelo uso inovador do bambu, oferecendo desde materiais para construção até elementos decorativos com aplicação para pisos, paredes e luminárias.

Com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 12h, a Casa & Bambu proporciona aos seus clientes uma recepção personalizada e especializada, que pode ser solicitada pelo telefone (18) 99701-0340.