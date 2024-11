ADAMANTINA: Prefeito eleito José Tiveron anuncia os seis primeiros secretários

No começo da noite desta quinta-feira (7) o prefeito eleito José Tiveron (NOVO) anunciou por meio das redes sociais os seis primeiros secretários municipais que formarão a sua equipe para a Administração 2025/2028. Entre os nomes, três já ocuparam os cargos e três estrearão nos postos a partir de 1º de janeiro.

“Para compor nossa equipe, realizamos uma rigorosa seleção com entrevistas criteriosas. Tenho o prazer de anunciar os primeiros secretários, que atuarão com dedicação e ética em áreas estratégicas”, publicou.

Os primeiros anúncios são:

-Ana Queila Macedo da Silva Zanardo (secretária de cultura e turismo)

-Elisabeth Gomes Meirelles (secretária de educação)

-Juliana Kenei Amadio Silva Bressan (secretária de assuntos jurídicos)

-Paula Andréia Valése (Secretária de Finanças), que hoje atua na estrutura da Secretaria que irá assumir ano que vem.

-Evandro Pereira de Souza (secretário de administração), atual titular da pasta

-Gilmar Bosso (secretário de fiscalização e arrecadação tributária) atual titular da pasta

“Estes gestores experientes compartilham nossos valores e a visão de uma cidade inclusiva, próspera e sustentável. Estamos iniciando um novo capítulo para Adamantina. Juntos, construiremos uma cidade referência em gestão pública, aplicando recursos com responsabilidade e sempre priorizando o bem-estar da população. Nosso compromisso é transformar vidas com trabalho sério e respeito a cada cidadão”, disse Tiveron na postagem.

“É com grande honra e responsabilidade que assumo, ao lado de Lúcia Haga, nossa vice-prefeita, o compromisso firmado com vocês. Esta vitória é de todos que acreditam no futuro de Adamantina e confiam em uma gestão pública transparente, eficiente e voltada ao desenvolvimento”, destacou o prefeito eleito Tiveron.

A Prefeitura de Adamantina conta com 14 secretarias. Portanto, agora restam oito nomes a serem anunciados pelo futuro prefeito.