MARIÁPOLIS: Câmara Municipal têm renúncia de presidente e novo vereador assume

A Câmara Municipal de Mariápolis teve alteração em sua composição tanto no quadro de vereadores como no cargo de presidente.

O até então presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Amorim pediu renúncia do cargo de presidente e vereador em razão de necessidade pessoal.

Com a renúncia do cargo vereador Carlos Amorim, a Câmara Municipal convocou o suplente José Ronaldo Sgorlon que assumiu como vereador e fica até o final do atual mandato dia 31 de dezembro.

Na mesma sessão foi realizada a votação para presidente da Câmara Municipal, sendo eleito com oito votos Ailton Ferreira que ficará no cargo até o final do mandato em dezembro.

Em janeiro assume os novos vereadores eleitos no dia 6 de outubro. A nova composição da Câmara Municipal para o mandato 2025 a 2028, terá apenas três vereadores reeleitos e seis novos vereadores.

A posse ocorrerá no dia 1º janeiro, quando também será eleito o presidente da Câmara para o primeiro biênio.