PACAEMBU: Moradores colocam galho para sinalizar enorme buraco no asfalto

Nossa reportagem recebeu na semana passada, imagens de um enorme buraco com um galho de mamona dentro. O local fica na avenida São João próximo ao cruzamento com a rua Marrey Junior.

De acordo com informações obtidas através das redes sociais, o galho de mamona foi colocado para sinalizar o enorme buraco e assim evitar acidentes, uma vez que existe o perigo de veículos caírem dentro.

Os moradores relataram que o buraco existe há vários meses e que vem aumentando agora com as chuvas que caíram nas últimas semanas.

Desta forma, os moradores pedem que a Prefeitura – caso não resolva a situação do buraco no asfalto – pelo menos faça a sinalização adequada do local, alertando os motoristas para não acontecer nenhum acidente.

A avenida São João é uma via bastante movimentada pois dá acesso ao Fórum e também à saída e entrada de Pacaembu pela rodovia SP-294.