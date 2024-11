FLORA RICA: Prefeito fala sobre obras em andamento e as perspectivas para o próximo mandato

Em entrevista para a TV Folha Regional, o prefeito Fabio Florentino de Faria, o “Fabinho”, de Flora Rica, fez um balanço positivo das ações e obras que estão em andamento no município e revelou as perspectivas para o futuro da cidade.

Ele destacou os avanços nas áreas de infraestrutura, eventos e projetos de desenvolvimento, além de reafirmar seu compromisso com a melhoria contínua da qualidade de vida dos florariquenses.

BOSQUE MUNICIPAL E OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Um dos projetos mais aguardados pela população é o Bosque Municipal, que está em fase de acabamento e tem previsão de entrega ainda neste ano. Segundo o prefeito, a obra está praticamente finalizada, restando apenas a instalação da iluminação e a conclusão de parte do passeio público. “O Bosque Municipal será um espaço de lazer e convivência para a população, oferecendo um ambiente agradável para todas as idades”, afirmou Fabinho.

Outro avanço significativo foi o recapeamento de trechos de ruas que estavam com o asfalto deteriorado. Com um investimento de R$ 269 mil, sendo parte financiado com recursos próprios, as melhorias vão garantir mais segurança e conforto para os motoristas e pedestres.

FESTIVIDADES DE FIM DE ANO E AÇÕES SOCIAIS

Ainda neste ano, Flora Rica contará com as tradicionais festividades de fim de ano, que devem reunir a comunidade em celebrações de confraternização e cultura. Além disso, o prefeito anunciou a distribuição de cestas natalinas aos funcionários públicos e kits natalinos para a população, como forma de celebrar as conquistas e promover o espírito de união na cidade.

COMPROMISSO COM O FUTURO

Fabinho também ressaltou que o município está alinhado com o plano de governo e que muitos outros projetos estão sendo preparados para os próximos anos. O prefeito se comprometeu a continuar trabalhando para atender as necessidades da população e melhorar ainda mais a infraestrutura, educação, saúde e segurança em Flora Rica. “Tenho plena consciência da responsabilidade que carrego, especialmente por ser o prefeito da cidade onde nasci e cresci. A confiança da população me motiva a seguir com mais empenho e dedicação”, afirmou.

AGRADECIMENTO À POPULAÇÃO

Ao final, Fabinho fez questão de agradecer à população pelos votos de confiança e pelo apoio recebido desde o início de seu mandato. Ele ressaltou que a expectativa é grande para os próximos anos, com foco na melhoria da qualidade de vida dos florariquenses. “É um privilégio ser prefeito da minha cidade, e vou trabalhar cada vez mais para corresponder às expectativas e fazer de Flora Rica um lugar cada vez melhor para todos”, concluiu.

Com obras em andamento e projetos futuros, a gestão de Fabinho segue firme em seu compromisso de transformar Flora Rica em uma cidade mais próspera e acolhedora.