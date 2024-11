FLÓRIDA: Associação comercial prepara promoção de fim de ano

A Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista (ACIFP) está nos preparativos finais para sua tradicional promoção de fim de ano, que promete movimentar o comércio local e atrair clientes para as lojas da cidade.

Como em edições anteriores, serão sorteados prêmios valiosos entre os consumidores que fizerem compras nos estabelecimentos comerciais da Cidade Amizade.

A ação, que já se tornou um evento esperado pela população, está prestes a ser divulgada oficialmente nos próximos dias, segundo informações da própria ACIFP.

O presidente da associação, Murilo Ricardo, destacou a importância da promoção para o incentivo ao comércio local. “Esta é mais uma ação com o intuito de atrair os clientes para as compras no comércio da nossa cidade, o que gera empregos, renda e movimenta a economia de Flórida Paulista”, afirmou.

SORTEIO AO VIVO

O sorteio dos prêmios será realizado em janeiro de 2025 e, como já é tradição, será transmitido ao vivo pela TV Folha Regional, proporcionando maior visibilidade à ação e permitindo que a população acompanhe os vencedores em tempo real.