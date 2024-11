REGIÃO: Governadora do Lions Clube inova com reuniões distritais descentralizadas

Visando fazer com que todos os clubes de Lions e seus associados possam participar das Reuniões do Gabinete Distrital, evitando longas viagens, acomodações e outras despesas mais, a governadora do Distrito LC 8, Jacqueline Millen de Miranda do Lions Clube de Bauru Estoril, decidiu colocar em prática um projeto inovador dentro do movimento.

As RGD – Reuniões do Gabinete Distrital são realizadas pelo menos quatro vezes durante o ano em cidades previamente determinadas no início da gestão. Como o distrito possui clubes nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, chegando a uma distância de 800 km entre as cidades de ponta, a governadora decidiu colocar em prática o projeto de descentralização.

A proposta foi apresentada e aplaudida por todos os clubes diante das colocações feitas pela governadora. Assim, serão realizadas as mesmas reuniões do Gabinete Distrital, porém descentralizadas e fazendo com que elas estejam mais perto dos clubes.

A governadora justifica que assim, todos terão condições de participar evitando-se despesas de locomoções e hospedagens.

Na região da Nova Alta Paulista a primeira RGD acontecerá em Pacaembu no dia 17, às 8 horas estando aberta para todos os associados do movimento, mesmo de outros Distritos, mas que queiram dela participar.

No encontro serão discutidos problemas de ações e projetos dos clubes como também apresentadas propostas do movimento a nível geral. Será realizada na sede do clube pacaembuense localizado na Avenida Mirandópolis, 660.