Identificada vítima fatal de acidente envolvendo carro e carreta na SP-294

A passageira do veículo, Paloma Raquel Silveira da Silva, de 38 anos, moradora de Queiroz onde era servidora pública, foi socorrida em estado gravíssimo, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (13) na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no Trevo Ivo Pinto Paredes, conhecido como “Trevo da Camap”, em Tupã.

O acidente envolveu um Toyota RAV4 e uma carreta com placas de Marília. De acordo com informações preliminares, o automóvel estava acessando a entrada da cidade, no trevo da Exapit, quando foi atingido pela carreta que seguia em direção a Herculândia.





A passageira do veículo, Paloma Raquel Silveira da Silva, de 38 anos, moradora de Queiroz, foi socorrida em estado gravíssimo, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu. O motorista do automóvel também sofreu ferimentos graves e foi levado para atendimento médico.

Uma criança de aproximadamente dois anos, que estava no banco traseiro devidamente presa à cadeirinha, escapou ilesa, mas ficou bastante abalada. Ela foi levada para avaliação médica na Santa Casa de Tupã.



Equipes de resgate e da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local para atender a ocorrência. A perícia técnica foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente, que causou a interdição parcial da via durante os trabalhos. (Do TupãCity)