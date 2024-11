JUNQUEIRÓPOLIS: Ciclistas junqueiropolenses iniciam jornada de 300 km até o Santuário de Aparecida

CLIQUE AQUI E ENTRE NO GRUPO DE NOTÍCIAS



Nesta quarta-feira (13), os ciclistas Adriano Freitas, Leandro Ferreira e Danilo Oliveira partiram de Águas da Prata (SP) para uma desafiadora peregrinação de bike rumo ao Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida (SP), pelo tradicional Caminho da Fé. Ao longo de quatro dias, eles irão percorrer mais de 300 quilômetros entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, com chegada prevista para o próximo sábado (16).

O percurso, que é caracterizado por belas paisagens e estradas desafiadoras, foi cuidadosamente planejado pelos ciclistas. Segundo Danilo Oliveira, a meta inicial é de 100 quilômetros, saindo de Águas da Prata até Borda da Mata (MG). Já na quinta-feira (14), o grupo pretende completar 103 quilômetros entre Borda da Mata e Brazópolis (Luminosa-MG).

No terceiro dia, sexta-feira (15), o percurso será mais curto, com apenas 35 quilômetros entre Luminosa e Campos do Jordão (SP). No sábado (16), para completar a jornada, o trio percorrerá os 70 quilômetros finais entre Campos do Jordão e o Santuário de Aparecida, onde encerram a peregrinação.

Aos ciclistas, que iniciaram esta jornada com fé e determinação, desejamos bênçãos e proteção em cada etapa do caminho, pedindo que cada pedalada seja guiada e protegida até o destino final. (Com informações do Portal Fernando Ramos).