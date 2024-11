FLÓRIDA: JD REFRIGERAÇÃO: a melhor opção em ar-condicionado com preços imperdíveis

A JD Refrigeração, localizada na avenida São Paulo, 400, em Flórida Paulista, está com uma promoção especial para quem busca conforto e economia na compra de ar-condicionado. A empresa oferece aparelhos com preços abaixo do mercado, garantindo as melhores opções para refrescar seu ambiente, seja ele residencial ou comercial.

Com uma grande variedade de ar-condicionado, a Jeferson Gonçalves trabalha com modelos inverter e convencionais de diversas marcas e capacidades, variando de 9 mil a 60 mil BTUs. Além disso, todos os aparelhos contam com uma garantia de até 3 anos, proporcionando segurança e tranquilidade aos clientes.

Para tornar a oferta ainda mais atraente, a empresa oferece uma promoção exclusiva: ao fechar a instalação com a equipe da JD, o cliente ganha um ano de garantia adicional no serviço e um desconto especial na primeira manutenção preventiva. A instalação e os serviços de manutenção são feitos por uma equipe especializada, garantindo eficiência e cuidado com o equipamento.

Na JD Refrigeração, o atendimento é feito com agendamento, para assegurar a qualidade.