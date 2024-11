Lions Clube de Pacaembu sediará reunião regional distrital neste domingo

Pacaembu sediará a próxima Reunião Regional Distrital (RGD) do Lions Clube, marcando um momento importante para os associados da Nova Alta Paulista e região. Com o objetivo de facilitar o acesso de todos os clubes e seus membros, evitando deslocamentos longos e custos elevados, a governadora do Distrito LC 8, Jacqueline Millen de Miranda, do Lions Clube de Bauru Estoril, está implementando um projeto de descentralização das reuniões.

A proposta inovadora visa aproximar os encontros dos clubes, fortalecendo o movimento ao tornar mais acessível a participação nas Reuniões do Gabinete Distrital (RGD). Essas reuniões são realizadas, geralmente, quatro vezes ao ano em cidades previamente escolhidas, abrangendo os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que possuem distâncias significativas entre os clubes do distrito.

O primeiro encontro da Nova Alta Paulista dentro desse novo formato ocorrerá em Pacaembu, no dia 17, às 8 horas, na sede do Lions Clube de Pacaembu – Paraíso, localizada na Avenida Mirandópolis, 660. O evento está aberto para todos os associados, inclusive de outros distritos, que desejem participar.

Na reunião, serão abordadas questões relacionadas às ações e projetos dos clubes, bem como apresentadas propostas para fortalecer o movimento em nível geral.

O Lions Clube de Pacaembu se prepara para receber representantes de diversos clubes, proporcionando um espaço para a troca de experiências e a discussão de iniciativas em prol da comunidade.