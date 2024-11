LUCÉLIA: Iniciada à instalação de enfeites natalinos em praças e avenidas

A Prefeitura de Lucélia iniciou a instalação de enfeites natalinos nas principais praças e avenidas da cidade, transformando o espaço urbano para as celebrações de final de ano. A Praça José Firpo, localizada no coração da cidade, e a Praça da Matriz são os primeiros pontos que estão recebendo a decoração natalina.

Além de contribuir para deixar a cidade em clima de Natal, os enfeites trazem benefícios importantes para o comércio local. Com a cidade decorada, há um aumento no fluxo de pessoas que desejam apreciar as luzes e enfeites, favorecendo o movimento nas lojas, especialmente nas áreas centrais. Os comerciantes percebem o impacto positivo, com mais visitantes e consumidores circulando, o que contribui para o aquecimento das vendas no final de ano, período essencial para o setor.

A Prefeitura a exemplo dos anos anteriores irá expandir os enfeites natalinos para as principais vias da cidade, buscando envolver a comunidade no espírito de Natal e, ao mesmo tempo. “Essa tradição não só deixa Lucélia mais bonita e em clima de festa, mas também fortalece o comércio, trazendo novas oportunidades para os lojistas”, afirma um representante da administração.

Além da decoração, a administração municipal está preparando uma programação especial de atividades natalinas, incluindo atrações para toda a família, o que deve atrair ainda mais pessoas para o comércio e áreas de lazer.

Essa combinação de decoração, entretenimento e estímulo ao comércio faz com que Lucélia se destaque na região com os enfeites natalinos.