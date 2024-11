PARAPUÃ: Lar dos Idosos recebe aparelhos de ar-condicionado com verba destinada por Deputada

O Lar dos Idosos de Parapuã celebrou a chegada de novos aparelhos de ar-condicionado para os quartos dos residentes, adquiridos com um investimento de R$ 50 mil. Esse recurso foi destinado pela Deputada Estadual Leticia Aguiar, por meio de emenda parlamentar atendendo ao pedido do vereador Eder Castro.

O vereador Eder Castro esteve no Lar dos Idosos acompanhado do presidente da entidade, Douglas, membros da diretoria, e do assessor da deputada, Prof. Émerson. Na ocasião, eles conferir de perto a aplicação do investimento que trará mais conforto e qualidade de vida aos moradores do lar, especialmente com a chegada dos dias mais quentes do ano.

Durante a visita, Eder Castro e o presidente do Lar dos Idosos, Douglas, protocolaram novos ofícios solicitando mais verbas para a instituição, com o objetivo de ampliar ainda mais o apoio em 2025.

O vereador destacou o compromisso da deputada Leticia Aguiar com as causas sociais da cidade e ressaltou sua gratidão: “Gratidão enorme à nossa querida deputada Leticia Aguiar por olhar pelo Lar dos Idosos e pela população de Parapuã. O nosso trabalho não para, sempre pelo bem do município”, afirmou o vereador.

“A aquisição dos aparelhos reforça o compromisso com o bem-estar dos idosos de Parapuã, atendendo uma necessidade importante e permitindo um ambiente mais agradável e adequado para os residentes”, finalizou Eder Castro.