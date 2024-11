IRAPURU: Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos é sucesso

A Diretoria Municipal de Saúde da Prefeitura de Irapuru, através do setor de Zoonoses, alcançou um marco significativo em seu Programa de Castração de Cães e Gatos. Até o momento, 727 animais, entre cães e gatos, machos e fêmeas, foram cadastrados para o procedimento. Somente em 2024, já foram realizadas 381 castrações, representando mais de 50% dos inscritos e evidenciando o avanço do programa na cidade.

Esse sucesso é reflexo do investimento contínuo no controle da população animal, que também contribui para a saúde pública, além de reduzir consideravelmente a fila de espera para o procedimento.

O programa continua com inscrições abertas para a castração, que podem ser feitas no Setor de Zoonoses, localizado na Rua Massatoshi Nagao, 52, nos fundos do ESF1, de segunda a sexta-feira. Para se cadastrar, os tutores dos animais precisam levar cópia do RG e CPF, comprovante de residência e, se possível, comprovante de renda.

Embora a prioridade seja atender pessoas de baixa renda, o programa está disponível para todos os interessados.

“Ajude-nos a controlar a população de animais na cidade e a melhorar a saúde pública”, destaca o Setor de Zoonoses.