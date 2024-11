Incêndio destrói residência antiga da Fepasa em Lucélia

Não houve vítimas, mas casa de 100m² foi completamente consumida pelas chamas

Na noite desta sexta-feira, um incêndio atingiu uma residência localizada próxima da linha férrea em Lucélia.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a casa, que seria pertencente à antiga Fepasa (Ferrovia Paulista S/A), não tinha ocupantes no momento do incidente e, felizmente, não houve vítimas.

A residência, com aproximadamente 100 metros quadrados, foi completamente consumida pelas chamas. Os bombeiros foram acionados rapidamente e conseguiram controlar o fogo, evitando que o incêndio se espalhasse para outras propriedades adjacentes.