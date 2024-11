JUNQUEIRÓPOLIS: Leilão de Gado arrecada fundos para instituições

No próximo domingo, dia 17 de novembro, Junqueirópolis sediará o 61º Leilão Beneficente, evento que já se tornou uma tradição no município e que tem como objetivo principal arrecadar recursos para instituições de grande relevância social. O leilão será realizado no Recinto da Aceruva, com início marcado para as 10h.

Este evento, além de contar com o leilão de gado, terá também um delicioso almoço servido no local e diversas rodadas de bingo, proporcionando um domingo completo para os participantes.

Toda a arrecadação será destinada à Paróquia Santo Antônio, ao Lar Santa Terezinha e ao Lar Santo Antônio, instituições que desempenham papel essencial na comunidade de Junqueirópolis, oferecendo apoio e acolhimento aos que mais precisam. O suporte financeiro, oriundo do leilão, será essencial para que essas instituições possam continuar com suas atividades e ampliar o atendimento.

Esse é um convite para toda a região: venha prestigiar o leilão, degustar o almoço, tentar a sorte no bingo e, principalmente, fazer a diferença na vida de muitos por meio da sua contribuição.

O evento é uma oportunidade de ajudar quem precisa e ao mesmo tempo vivenciar um dia de descontração e solidariedade em Junqueirópolis.