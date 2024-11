JUNQUEIRÓPOLIS: Acidente registrado em cruzamento na cidade deixa vítimas

No feriado de 15 de novembro, Proclamação da República, foi registrado um acidente na esquina da Avenida Junqueira com a Rua Sebastiana de Oliveira, em Junqueirópolis.

Conforme informações, no referido cruzamento, o acidente envolveu um Ford Ka e um Gol.

De acordo ainda com informações, as duas pessoas que estavam no Gol, sendo o motorista e passageiro sofreram ferimentos, e foram encaminhados para atendimento médico.

Os dois veículos envolvidos no acidente tiveram prejuízos grandes devido ao estado em que ficaram.

PEDIDO DE LOMBADA

Com o registro deste acidente, novamente através das redes sociais, foram questionadas sobre o pedido de construção de lombada na Avenida Junqueira que tem grande movimento diário de veículos, e muitas vezes em alta velocidade.

Apesar de não haver consenso sobre a construção de lombada, há porém, a necessidade de estudos visando tomar medidas para procurar evitar novos acidentes.