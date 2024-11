MARIÁPOLIS: Arsenal é o campeão da Copa Interno de Futebol Médio

Em uma partida disputada e acirrada de muitos gols desperdiçados no tempo normal, as equipes do Arsenal e Chelsea, ficaram no empate em 1 a 1, com os gols marcados Marcinho (Chelsea) e Juca (Arsenal).

Com o empate em 1 a 1, a decisão do título da 1ª Copa Interno Vidraçaria Xavier de Futebol Médio de Mariápolis, foi para as cobranças de penalidades.

E a equipe do Arsenal F.C. levou a melhor e sagrou-se campeão da competição vencendo por 3 a 1, com Matheuzinho, Giacomo e Juca, convertendo as penalidades

MANCHESTER CITY FICA EM 3º

A equipe do Manchester City ficou na 3ª colocação após vencer o Manchester United, pelo placar 5 a 0.

O organizador da competição Odair Baiano, premiou ainda o artilheiro Matheuzinho (Arsenal) com 17 gols e o goleiro menos vazado Jean (Chelsea).

As partidas foram realizadas na noite de quarta-feira (13), no campo do Clube Palestra Itália.

Fontes de Informações e Imagens: Igor Santos