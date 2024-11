FLÓRIDA: Prefeitura lança edital para seleção de projetos culturais

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, anuncia o edital de chamamento público para seleção de projetos culturais, com repasses diretos através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

A iniciativa está em conformidade com as normas do Ministério da Cultura do Governo Federal, que visam promover ações afirmativas e acessibilidade no setor cultural.

O edital tem como foco a seleção de projetos culturais que receberão apoio financeiro direto da Política Nacional Aldir Blanc, conforme estipulado na Lei Federal. Essa medida busca fomentar a produção, difusão e acesso à cultura no município.

Condições para participação

Podem participar do edital agentes culturais residentes no município de Flórida Paulista há pelo menos 12 meses. Consideram-se agentes culturais pessoas ou grupos responsáveis pela criação e promoção de manifestações culturais, incluindo artistas, músicos, escritores, cineastas, dançarinos, artesãos, produtores culturais, entre outros.

As inscrições estão abertas de 5 de novembro a 15 de novembro e podem ser realizadas de forma virtual ou presencial.

A Prefeitura reforça a importância da participação da comunidade cultural local e incentiva todos os interessados a participarem dessa oportunidade para fortalecer a cultura e o desenvolvimento artístico em Flórida Paulista.