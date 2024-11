Congressos Científicos e de Extensão 2024 da FAI premiam trabalhos nesta segunda

As pró-reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) e Extensão (PROEXT) do Centro Universitário de Adamantina convidam os congressistas para a cerimônia de entrega de prêmios e menções honrosas dos Congressos Científicos e de Extensão 2024 marcada para esta segunda-feira, 18, a partir das 19h30, no auditório Miguel Reale, bloco I do Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1.000).

Os prêmios atribuídos aos três trabalhos mais bem colocados, por evento e área, serão um smartwatch, uma “Alexa” (assistente virtual desenvolvida pela Amazon) e um fone de ouvido bluetooth.

“Esta premiação celebra o talento e a dedicação de nossos alunos e professores, reforçando o compromisso do Centro Universitário de Adamantina com a ciência e a inovação. Parabéns a todos!”, afirma a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini.

A lista dos trabalhos premiados pode ser conferida na página fai.com.br/cic.

O evento

De 29 de outubro a 1º de novembro ocorreram quatro congressos simultaneamente, XVIII Congresso de Iniciação Científica de nível universitário (18º CIC), XVII Congresso de Iniciação Científica Júnior (17º CIC Júnior), XIV Congresso de Pesquisa Científica (CPC) e o I Congresso de Extensão e Cultura (CEC) nas dependências do Câmpus II.

Com o tema “Inovação, tecnologia e revoluções científicas”, os Congressos Científicos contaram com minicursos por área de conhecimento e brindes. Todos os inscritos, nas diversas modalidades de trabalhos, receberam certificados de participação.

Uma novidade desta edição foi a apresentação de trabalhos em painéis digitais, no total de 15 totens espalhados no bloco I, pelos congressistas do CEC, CIC e CPC.

As apresentações orais também tiveram novo formato. Foram quatro salas silenciosas por noite, dentro do auditório, com 20 participantes ouvintes em cada. Separadas por cores (azul, verde, vermelha e roxa), a escuta em cada sala ocorreu por meio de fone com a cor referente à sala.

Números

Mais de dois mil congressistas submeteram quase 800 trabalhos no 18º CIC, 17º CIC Jr e 14º CPC. O 1º CEC teve 70 projetos de extensão e cultura cadastrados.

No I CEC, XVIII CIC e no XIV CPC houve apresentação oral de trabalhos e painéis digitais. E no 17º CIC Júnior, apresentação de pôsteres, maquetes e lançamento de foguetes.