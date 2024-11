JUNQUEIRÓPOLIS: Locutor Japonês Preto está confirmado na FACAM em Alvares Machado

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt



O renomado locutor de rodeio Japonês Preto estará presente em mais um grande evento do Oeste Paulista: a FACAM (Feira Agropecuária e Comercial de Álvares Machado), uma das mais tradicionais da região. Conhecido por seu slogan “chama pra dançar”, o locutor promete agitar a plateia nos dias 28, 29 e 30 de novembro, quando a festa estará repleta de atrações.

Residente de Junqueirópolis, onde possui grande carinho da comunidade, Japonês Preto carrega consigo uma trajetória de sucesso nos rodeios mais prestigiados do Estado de São Paulo e de outros estados.

Recentemente, Japonês Preto foi uma das grandes estrelas da Aceruva 2024 e também marcou presença em eventos de destaque como a Expoita em Itarumã (GO), Expoquati em Quatiguá (PR), ExpoBan em Bandeirantes (PR), Teodoro Fest Rodeio SHOW em Teodoro Sampaio (SP), Rodeio União em Brasilândia (MS), Festa do Peão de Pacaembu e Expofar em Fartura (SP).

A FACAM deste ano, que conta com entrada gratuita, promete atrair um grande público. Além do rodeio narrado por Japonês Preto, o evento trará shows imperdíveis e uma estrutura completa com praça de alimentação e parque de diversões. Na programação musical, destaque para os shows de Mariana Fagundes e Guilherme & Benuto no dia 28; Luan Pereira e Israel & Rodolffo no dia 29; e, fechando a festa, Loubet e Munhoz & Mariano no dia 30.

Com sua presença e carisma, Japonês Preto será um dos grandes atrativos da FACAM, garantindo momentos de muita diversão e emoção para os apaixonados pelo rodeio e pela cultura sertaneja.