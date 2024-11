JUNQUEIRÓPOLIS: Pastor Domingos Guerlando recebe homenagem da Câmara

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS



O Pastor Domingos Guerlando, da Igreja Assembleia de Deus – Ministério do Belém, foi homenageado pela Câmara Municipal de Junqueirópolis no começo deste mês de novembro, recebendo uma Moção de Agradecimento em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade junqueiropolense.

A honraria, proposta e divulgada pelo presidente da Câmara Municipal, Valdir Aparecido de Oliveira “Chimbinha”, destaca o impacto positivo que o pastor tem gerado em Junqueirópolis, por meio da sua dedicação ao evangelho e ao atendimento espiritual.

Segundo a postagem presidente da Câmara, Pastor Domingos tem sido um pilar importante para a transformação de vidas, promovendo a fé e cumprindo o “ide” de Jesus Cristo, conforme os preceitos bíblicos.

“Pastor Domingos contribui muito para que vidas fossem transformadas através da palavra de Deus, levando o evangelho e cumprindo o ide do senhor Jesus. Que Deus possa abençoar sua vida e seu ministério cada dia mais. Gratidão a Deus”, externou Chimbinha, ressaltando a importância do trabalho missionário e espiritual do pastor.

A homenagem reflete a gratidão da Câmara e da população junqueiropolense pelos esforços do pastor Domingos em prol da comunidade, uma trajetória que continua a impactar e inspirar muitas vidas na cidade.