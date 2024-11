CLOSET DAIANE RUAS é inaugurado em Junqueirópolis

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS

A cidade de Junqueirópolis celebrou recentemente a inauguração do CLOSET DAIANE RUAS, agora de cara nova no comércio local. Com um espaço totalmente renovado, a loja oferece moda feminina e um destaque especial para a sua ampla variedade de bolsas em diferentes estilos, atendendo às diversas preferências das clientes.

O evento de reinauguração foi prestigiado por familiares, amigos e clientes, contando ainda com a presença especial do vereador Anderson Neguin, que registrou o momento em suas redes sociais. A TV Oeste também acompanhou e registrou a ocasião, destacando a importância da loja para a economia local e a oferta de novos produtos para o público feminino.

O CLOSET DAIANE RUAS, sob a direção de Daiane Ruas e Fabio Melo, convida a população de Junqueirópolis a visitar o novo espaço e conferir de perto as novidades em moda.

A loja está localizada na Avenida Rui Barbosa, 652.