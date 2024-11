JUNQUEIRÓPOLIS: Vereador cobra limpeza e manutenção em academia no Bairro Delta Ville I

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS

O vereador Anderson Neguin, de Junqueirópolis, usou as redes sociais para destacar a necessidade de manutenção na academia ao ar livre e no playground localizados no Bairro Delta Ville I.

Durante visita ao local, o parlamentar registrou, por meio de fotos, o estado de abandono em que os espaços se encontram, com folhas e galhos acumulado em meio aos aparelhos que deveriam ser utilizados para exercitar. O vereador ressaltou que estará realizando uma Indicação na Câmara Municipal cobrando limpeza do local.

Anderson Neguin ressaltou a importância de preservar áreas públicas como esta, criadas com recursos públicos, para atender adequadamente a comunidade. Segundo o vereador, a falta de limpeza e manutenção compromete o uso dos espaços pelos moradores e desvaloriza o investimento feito na construção dessas estruturas.

“Esse espaço foi criado para oferecer lazer e bem-estar à comunidade, mas infelizmente está sendo negligenciado. É fundamental que a administração tome providências para garantir a limpeza e a manutenção, atendendo às reivindicações dos moradores”, destacou o vereador.

Anderson Neguin tem se destacado por responder diretamente às demandas da população, realizando visitas frequentes a diferentes pontos da cidade. A cobrança pelo cuidado com os espaços públicos reflete a sua postura ativa em atender os pedidos dos cidadãos e garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficaz.