FLORA RICA: Prossegue a recuperação do gramado do Estádio Municipal

No Estádio Municipal, a recuperação do gramado segue com celeridade neste mês de novembro.

A ação está sendo conduzida pela Secretaria Municipal de Obras, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e com o apoio da Prefeitura, que juntas esperam entregar um gramado revitalizado até dezembro, a tempo dos aguardados torneios de férias.

A etapa atual da obra é a aplicação de areia, um processo fundamental para garantir a qualidade e resistência do gramado. “A areia é utilizada para nivelar o solo, preencher falhas, e melhorar a drenagem, permitindo que a grama cresça de maneira mais uniforme e saudável”, explicou o secretário de Obras, Paulo Fernando, que esteve presente no local, acompanhando os trabalhos.

O procedimento também ajuda a evitar acúmulo de água e melhora a aderência, proporcionando uma superfície mais segura e estável para os atletas.

A equipe de obras, junto ao setor de limpeza, pedreiros e serviços gerais, está encarregada de cada detalhe para garantir que a recuperação seja concluída dentro do prazo, proporcionando um espaço adequado e renovado para o esporte local.