FLÓRIDA: Prefeitura incentiva pagamento de impostos com sorteio de TV 32 polegadas

A Prefeitura de Flórida Paulista anunciou novamente este final de ano a campanha especial para incentivar a arrecadação dos tributos municipais, oferecendo uma TV LED de 32 polegadas como prêmio para os contribuintes que estiverem em dia com os impostos de 2024.

O sorteio será realizado no dia 20 de dezembro, no Paço Municipal “Kenichi Umehara”, localizado na praça Gerson Veronese Ferracini, 358.

Para concorrer, os contribuintes devem garantir que todas as parcelas do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) estejam quitadas até a competência de novembro de 2024, com prazo máximo para regularização até o dia 19 de dezembro de 2024. Os participantes deverão depositar um cupom, referente ao seu cadastro, na urna em frente à recepção da Prefeitura até essa data.

O sorteio tem como objetivo estimular o pagamento em dia dos impostos municipais e contribuir para a sustentabilidade financeira da cidade. O prêmio poderá ser retirado pelo ganhador no gabinete do prefeito em até 90 dias após a data do sorteio.

Esta ação reforça o compromisso da Prefeitura de Flórida Paulista com a transparência e com a valorização dos cidadãos que mantêm suas obrigações fiscais em dia.