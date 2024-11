LUCÉLIA: Chapa “Unidos pela Ordem” concorre como chapa única para a diretoria da OAB

A Subseção de Lucélia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) se prepara para as eleições do triênio 2025/2027 com uma novidade: a chapa “Unidos pela Ordem” concorre como chapa única, comprometida em fortalecer a advocacia local e fomentar a união da classe em torno de projetos importantes. Com a realização das eleições 100% online, um marco inédito na história da OAB/SP, os advogados e advogadas da região terão mais facilidade e conveniência para exercerem seu direito ao voto.

A chapa “Unidos pela Ordem” é composta pelos seguintes candidatos:

Presidente: Dr. Xisto Yoichi Yamasachi

Vice-Presidente: Dr. Sávio Aparecido Pereira de Araújo.

Secretário Geral: Dr. José Eduardo Lima Lourencini

Secretária Adjunta: Dra. Kelly Fernanda de Albuquerque Ferro

Tesoureira: Dra. Jester Fernanda Marinho dos Santos.

O foco da chapa está no compromisso de trabalhar ativamente em prol da classe, dando continuidade aos trabalhos prestados no mandato anterior (2022/2024) com destaque para a construção de uma sede própria para a Casa do Advogado em Lucélia, um projeto aguardado há anos pela comunidade jurídica local.

“O compromisso com a advocacia de Lucélia vai além da gestão; queremos deixar um legado. A construção da sede própria para a Casa do Advogado é um sonho antigo e essencial para fortalecer nossa subseção, oferecendo um espaço adequado e digno para todos os colegas. Estamos prontos para trabalhar com dedicação e unir forças em torno dessa causa”, declara o Dr. Xisto Yoichi Yamasaki, candidato a presidente.

As eleições para a OAB/SP ocorrerão no dia 21 de novembro de 2024, e a expectativa é de que a votação digital amplie a participação dos advogados, fortalecendo ainda mais a representatividade e o compromisso com o futuro da classe.