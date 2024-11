PACAEMBU: Lions Clube sedia Reunião Regional Distrital (RGD) com grande sucesso

No último domingo, dia 17, a cidade de Pacaembu foi palco de um evento marcante para a Nova Alta Paulista e região: a Reunião Regional Distrital (RGD) do Lions Clube da Região E. Realizado na sede do Lions Clube de Pacaembu – Paraíso. O encontro que contou com a presença da Governadora Distrital Jacqueline Millen, reuniu representantes de diversos clubes da região e destacou-se como um marco de inovação e fortalecimento do movimento leonístico.

A reunião fez parte do projeto de descentralização implementado pela governadora do Distrito LC 8, Jacqueline Millen de Miranda. O objetivo principal da iniciativa é facilitar o acesso dos membros às reuniões, reduzindo deslocamentos e custos e, assim, promovendo maior integração entre os clubes.

O evento em Pacaembu foi o primeiro realizado neste novo formato, que busca aproximar os encontros e incentivar a participação ativa dos membros.

A governadora Jacqueline destacou a importância da iniciativa: “Ao descentralizarmos os encontros, criamos oportunidades mais acessíveis para os membros se envolverem ativamente, fortalecendo não apenas os clubes, mas todo o movimento leonístico.”

A ampla adesão dos clubes e a troca de ideias demonstraram o sucesso do novo modelo, consolidando Pacaembu como exemplo de hospitalidade e organização. Com essa estratégia, o Lions Clube reforça seu compromisso com a união e o trabalho comunitário em benefício de todos.

Durante a RGD, os participantes compartilharam experiências, discutiram iniciativas comunitárias e apresentaram propostas para ampliar o impacto positivo dos projetos desenvolvidos pelo Lions na região. Também foram homenageados pela governadora os clubes e membros que se destacaram em atividades.

O encontro terminou com a reafirmação do espírito de parceria e entusiasmo entre os participantes, evidenciando o impacto transformador das ações desenvolvidas pelo Lions Clube em todo o Distrito LC 8.

O evento foi considerado pela organização um grande sucesso, sendo abrilhantado como uma empolgante e divertida palestra com o pacaembuense Marcos Roberto Leite da Silva. O Lions Clube de Pacaembu Paraíso agradece a todos que prestigiaram o evento.