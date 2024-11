LUCÉLIA: Encontro de Jogadores de Basquete é sucesso e já tem data para 2025

Nos dias 15 e 16 de novembro, a cidade de Lucélia, conhecida como a “Capital da Amizade”, foi palco do 4º Encontro de Jogadores de Basquete, um evento que reuniu atletas que fizeram história no esporte luceliense. A cidade, que possui uma rica tradição no basquete e conquistas expressivas em competições regionais e estaduais, foi cenário para partidas e momentos de confraternização que marcaram o feriado prolongado da Proclamação da República.

Antigos amigos e atletas retornaram à cidade para uma partida amistosa realizada na quadra da Emef Prof. Carlos Bueno, localizada na Vila Rancharia, em Lucélia. Além do jogo, a programação incluiu uma confraternização que reforçou os laços de amizade entre os participantes.

AÇÃO SOCIAL MARCA O EVENTO

Com o propósito de unir esporte e solidariedade, os organizadores promoveram uma campanha de arrecadação de alimentos.

Cada participante contribuiu com um quilo de alimento não perecível, que será doado a uma entidade assistencial da cidade. A iniciativa reforça o compromisso do evento com a comunidade luceliense.

PRÓXIMA EDIÇÃO JÁ TEM DATA MARCADA

O evento foi avaliado como um grande sucesso pelos organizadores, que já confirmaram a data para a 5ª edição, prevista para os dias 21 e 22 de novembro de 2025. Segundo Fernando Marins (Nandão), um dos idealizadores, o encontro vai além da prática esportiva:

“É uma oportunidade de reviver memórias e fortalecer as amizades construídas em quadra.”

O Encontro de Jogadores de Basquete reafirma o amor de Lucélia pelo esporte e sua capacidade de reunir pessoas em torno de valores como amizade, solidariedade e história. Que venha 2025!