Acidente com motocicletas deixa um morto e um ferido

A tragédia que tirou a vida de Vanderlei Ferreira dos Santos, aos 41 anos, ocorreu na estrada que liga Adamantina a Mariápolis

Uma sequência de dois acidentes resultou na morte de Vanderlei Ferreira dos Santos, de 41 anos, e em ferimentos leves em outro homem, de 46 anos, por volta das 0h20 da madrugada desta terça-feira (19), no km 14+900 metros da SPA 592/594, que liga Adamantina a Mariápolis.

Conforme informado pela Polícia Militar Rodoviária ao jornalismo Folha Regional e ao portal Adamantina NET, a vítima fatal voltava do trabalho com destino a Mariápolis em uma moto Honda CG 125, quando atropelou um tamanduá que estava sobre a pista.

De acordo com o boletim de ocorrência, após a queda, Vanderlei foi atropelado por outro veículo que fugiu do local sem prestar socorro. A vítima faleceu no local.

Um segundo motociclista, que seguia na mesma direção, conseguiu desviar ao perceber o acidente, mas acabou caindo e sofreu ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Adamantina onde foi atendido e medicado, sendo submetido ao teste de bafômetro que apontou que ele não havia ingerido bebidas alcoólicas.

Além da Polícia Militar Rodoviária, foram acionadas as equipes de socorro e Perícia Científica. O corpo de Vanderlei foi encaminhado ao IML para exames e, posteriormente, liberado aos familiares para a cerimônia de velório.

A despedida de Vanderlei teve início na manhã de hoje, com sepultamento que estava previsto para as 14h no Cemitério de Mariápolis.

As causas do acidente serão investigadas em inquérito aberto pela Polícia Civil.