IRAPURU: Prefeito busca apoio do Estado para manutenção de trecho urbano da rodovia

O prefeito de Irapuru, Mazinho, esteve no dia 7 na sede do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), em São Paulo, com o objetivo de discutir e viabilizar recursos para o recapeamento e a manutenção de ruas da cidade que, por conta do tráfego intenso, funcionam como rodovias.

Em encontro com Sérgio Codelo, superintendente do DER, o prefeito reforçou seu pedido de apoio ao Governo do Estado para garantir melhorias permanentes nas vias urbanas que são altamente impactadas pelo fluxo de veículos. Essas ruas são o principal caminho para motoristas que buscam acessar a ligação entre rodovia SP-294 e a rodovia Julio Budisk, sendo assim, o tráfego dentro do perímetro urbano de Irapuru é intenso, resultando em deterioração constante do asfalto e abrindo diversos buracos que dificultam a circulação segura.

Mazinho destacou que essa reunião não foi sua primeira visita a São Paulo para tratar do assunto, devido relevância de um convênio que permita restaurar o trecho urbano da rodovia Julio Budisk que corta a cidade. A parceria buscada é vista como essencial para reduzir os transtornos e proporcionar uma estrutura viária adequada e segura para os moradores e usuários.

“Estamos buscando parcerias que façam a diferença para a população irapuruense,” declarou o prefeito, demonstrando seu comprometimento em buscar soluções efetivas para a infraestrutura da cidade.