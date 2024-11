PACAEMBU: CAMILA LUZETTI fala sobre os benefícios da atividade física na gestação

A personal trainer Camila Luzetti, que está vivenciando a gestação enquanto mantém sua rotina de atividades físicas, apresenta benefícios importantes da prática de exercícios durante esse período especial da vida.

Camila destaca que a atividade física na gestação pode proporcionar diversos benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê, como a diminuição das dores musculares provocadas pelo aumento da barriga, além de melhorar a respiração e reduzir o desconforto causado pela retenção de líquidos. Ela também menciona a redução do risco de pré-eclâmpsia, uma condição associada à hipertensão, e a diminuição do estresse e da tensão, aspectos muito comuns durante a gestação.

Outros benefícios incluem o controle do índice glicêmico, que pode evitar o desenvolvimento de diabetes gestacional, e a prevenção da obesidade durante a gestação. Camila enfatiza a importância de que a prática de atividade física seja sempre liberada pelo médico obstetra e realizada sob a orientação de uma qualificação profissional, garantindo a segurança da mãe e do bebê.

Com a experiência de conciliar gestação e atividades físicas, Camila Luzetti reforça a importância do cuidado do corpo e da saúde mental durante essa fase, promovendo um bem-estar duradouro e saudável.