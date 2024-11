JUNQUEIRÓPOLIS: Rugby infantil é campeão da Liga Centro Oeste Paulista

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS



No último sábado (16/11) ocorreu a última etapa da LICOR (Liga do Centro Oeste Paulista de Rugby) na cidade de Assis. A etapa contou com três equipes da categoria infantil: Junqueirópolis (Bufallos), Assis (Pé vermelho) e Catanduva (Mastodontes). O evento contou também com duas equipes do adulto de Assis e uma de Três Lagoas.

A forma de disputa do evento foi, todos contra todos, onde a equipe junqueiropolense venceu todos os jogos tanto na modalidade de contato quanto na modalidade de TAG. O primeiro jogo de contato foi contra o time da casa onde a equipe junqueiropolense venceu por 19 a 5 e o segundo contra a equipe de catanduva, onde a equipe de Junqueirópolis venceu por 26 a 0. Na categoria da TAG participaram apenas os times de Junqueirópolis e Assis, onde a equipe junqueiropolense venceu os dois jogos pelos placares de 5 a 10 e 14 a 19.

Na categoria dos adultos o campeão foi a equipe mato-grossense.

O professor Rubens Felix agradece o apoio da prefeitura municipal de Junqueirópolis, a fisioterapeuta Letícia Betoli e seus patrocinadores, supermercado Tamoyo Flex, MP Esportes, Empório das festas, Pat Modas, Ultragaz/Souzagás e principalmente ao motorista Jair do setor de obras que levou e trouxe nossos atletas em segurança. O professor faz o convite a população para conhecer a modalidade. Os treinos infantis ocorrem todos os sábados no estádio municipal Raphael Capelli às 15h30 às terças e quintas na escola Neyde Macedo as 16h20.