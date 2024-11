PARAPUÃ: Inscrições abertas para o Curso Técnico em Marketing na ETEC

Se você busca uma formação que abra portas no mercado de trabalho, não perca a oportunidade de se inscrever no Curso Técnico em Marketing oferecido pela ETEC Amim Jundi, na extensão EMEF Profª Zizi Pereira de Souza, em Parapuã.

O Técnico em Marketing é uma formação voltada para quem deseja se destacar no mundo corporativo, desenvolvendo competências para: Estudar o mercado e identificar tendências; Entender o comportamento do consumidor; Monitorar concorrentes e criar estratégias eficazes; e, Explorar oportunidades e fortalecer marcas no setor.

As inscrições para o Vestibulinho Etec já estão disponíveis e vão até as 15h do dia 26 de novembro de 2024. É o momento ideal para investir no seu futuro!

Como se inscrever: Acesse o site www.vestibulinhoetec.com.br para garantir sua vaga.

Caso tenha dúvidas ou precise de mais detalhes, entre em contato pelo telefone: (18) 99101-5945.